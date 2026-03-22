Scene șocante într-o școală din Prahova: o elevă a fost bătută de o colegă

Un incident grav a avut loc vineri, 20 martie, în incinta unei unități de învățământ din comuna Colceag, unde o elevă de 15 ani a fost agresată fizic de o colegă mai mică cu un an.
Potrivit informațiilor obținute de Observatorul Prahovean, bătaia a fost oprită de intervenția cadrelor didactice. Bunica victimei a depus plângere la Poliție, după ce fata a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Observatorul Prahovean a intrat în posesia imaginilor surprinse în timpul agresiunii, însă a decis să nu le publice.
Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ciorani au fost sesizați, în data de 20 martie, prin dispeceratul Poliției orașului Mizil, de către o femeie care a reclamat faptul că nepoata sa ar fi fost agresată în incinta unei școli din comuna Colceag.
În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au început verificările.
Din primele cercetări a reieșit că, în cursul aceleiași zile, în timpul programului școlar, o elevă de 15 ani ar fi fost agresată fizic de o altă elevă, în vârstă de 14 ani.
Conform polițiștilor, incidentul s-ar fi petrecut în timpul unei pauze, pe fondul unui conflict verbal spontan între cele două minore, conflict care ar fi degenerat în acte de violență fizică.
La fața locului a fost solicitat și un echipaj medical, care a acordat îngrijiri victimei, fără ca aceasta să fie transportată la spital.
De asemenea, având în vedere cele constatate, polițiștii au completat formularele de evaluare a riscului, conform Legii nr. 26/2024, rezultând că nu există risc iminent.
Reprezentanții DGASPC Prahova au fost informați cu privire la incident, pentru dispunerea măsurilor specifice.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs agresiunea, în cadrul unui dosar penal deschis pentru lovirea sau alte violențe.