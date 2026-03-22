Slovenia limitează vânzarea de carburant la 50 de litri pe zi de persoană

Slovenia a anunțat că va limita vânzările de carburant, iar șoferii vor putea cumpără maxim 50 de litri pe zi de benzină sau motorină, în timp ce companiile vor avea dreptul la 200 de litri.

Măsura a fost anunțată duminică de premierul sloven Robert Golob, care vine în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu pune presiune uriașă asupra aprovizionării benzinăriilor din multe zone ale lumii.

Acesta a menționat că decizia este aplicabilă imediat, dar însă nu e clar cum vor putea fi impuse practic restricțiile.

În Slovenia, prețul carburanților este reglementat de stat, iar un litru de benzină costa 1,466 euro.

Prețurile scăzute au atras de la începutul războiului din Orientul Mijlociu așa-numitul turism pentru carburanți al cetățenilor din țările vecine cu Slovenia, în special din Austria și Italia.

Golob a anunțat că rezervele naționale de carburnați sunt suficiente, însă singura problemă o reprezintă rapiditatea livrărilor către benzinării.