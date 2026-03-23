Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești limitează numarul de donatori

Autor: David Mihalache
Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești a anunțat, printr-o postare pe pagina de Facebook, că vor limita numărul de donatori datorită stocului mare de component sanguine.

„Având în vedere stocurile mari de component sanguine, pentru moment primirea donatorilor noi este amânată până când stocurile vor permite primirea acestora”, este mesajul transmis de CTS Ploiești pe Facebook.

Pentru o donare de sânge, donatorii primesc tichete valorice (card de donator) în valoare totală de 280 de lei.

Pe lângă acești bani, donatorii beneficiază de ziua donării liberă, plătită de la serviciu, sau scutire de la școală, adeverință pentru 50% reducere la transportul în comun pe o linie și analize medicale gratuite pentru grupa sanguină, Rh, hepatite, HIV, leucemie și sifilis.

