Doi tineri arestați preventiv, pentru trafic de persoane și proxenetism la Ploiești

Doi tineri, ambii în vârstă de 28 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de trafic de persoane și proxenetism. Victima a fost obligată să practice prostituția în Ploiești.

- Publicitate -

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracțională a doi tineri, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 28 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism.

Din probele administrate în cauză a rezultat că, în luna februarie 2026, persoanele în cauză ar fi recrutat o victimă în scopul exploatării sexuale, pe care ar fi obligat-o să practice prostituția în municipiul Ploiești.

- Publicitate -

Acestea ar fi adăpostit și transportat persoana vătămată în diverse locații, unde ar fi fost determinată, prin constrângere, violențe și amenințări, să întrețină raporturi sexuale cu diferiți clienți, contra unor sume de bani.

Cele două persoane cercetate ar fi exercitat asupra persoanei vătămate un control permanent, interzicându-i să dețină un telefon personal, pentru ca aceasta să nu poată pleca sau să ia legătura cu persoane care i-ar putea oferi ajutor.

„Identificarea clienților ar fi fost realizată, în principal, de către bărbatul în cauză, fie prin abordarea directă a acestora în diverse locații publice, fie prin intermediul unor posturi telefonice publicate pe un site, el fiind cel care ar fi stabilit tarifele pentru serviciile oferite clienților de către persoana vătămată.

- Publicitate -

Din actele de urmărire penală a reieșit că, până la data de 18 martie 2026, victima ar fi fost obligată să întrețină acte și raporturi sexuale cu 15 – 20 de clienți pe zi, context în care persoanele implicate și-ar fi însușit integral sumele obținute de persoana vătămată, respectiv 100.000 de lei”, a precizat IPJ Prahova.

La data de 19 martie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea celor două persoane.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

- Publicitate -

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

