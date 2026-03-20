Bursa Angajatorilor, ediția a VI-a, s-a deschis la Ploiești. Sute de locuri de muncă, disponibile pentru candidați

Vineri, 20 martie, începând cu ora 10:00, la Sala Coloanelor din cadrul Palatului Culturii din Ploiești, a fost deschisă oficial cea de-a șasea ediție a târgului de joburi „Bursa Angajatorilor”. Evenimentul reunește firme importante, care pun la dispoziția candidaților câteva sute de locuri de muncă. Bursa Angajatorilor va continua și sâmbătă, 21 martie, în intervalul 10:00 – 13:00.

Organizat de Expo Prahova, în colaborare cu AJOFM Prahova, cu susținerea Grupului Observatorul Prahovean și sprijinul Consiliului Județean Prahova, evenimentul își propune să faciliteze întâlnirea directă dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

La deschiderea oficială au participat reprezentanți ai administrației locale și județene, care au subliniat importanța organizării unui astfel de târg într-un context economic dificil, marcat de disponibilizări, dar și de deficit de personal calificat.

„Pentru că piața muncii traversează o perioadă dificilă și noi ne confruntăm cu multe provocări, în ciuda numeroaselor concedieri există o criză a formei de muncă calificată.

Iată, grupuri de firme, de angajatori foarte mari și importanți pentru județul nostru au decis că vor participa la această a șasea ediție”, a susținut Cristina Stochici, directorul executiv al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Prahova.

Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Mario Soare, a vorbit despre provocările actuale, dar și despre avantajele economice ale județului.

„În acest context nu pot să nu felicit Observatorul Prahovean pentru inițiativa de a organiza un astfel de târg, să le mulțumesc tuturor firmelor angajatoare care sunt aici și care pun umărul, alături de restul societăților, la dezvoltarea economică a județului”, a susținut Mario Soare.

Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, a evidențiat rolul evenimentului pentru comunitate, dar a lansat și un apel către mediul de afaceri local, în contextul în care Primăria derulează mai multe proiecte, în special cu fonduri europene.

„Este o oportunitate, într-o perioadă de criză și pentru municipalitate să existe o competiție la licitații de infrastructură.

Vorbim de zeci și de sute de milioane de euro pornite în următorii doi ani-trei ani, în Ploiești, majoritatea din fonduri europene”, a susținut Polițeanu, care le-a urat succes atât angajatorilor, cât și potențialilor angajați.

La rândul său, prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a salutat organizarea evenimentului și și-a exprimat încrederea în impactul pozitiv al reformelor economice. „Vor avea efecte benefice asupra economiei și asupra activității mediului de afaceri”, a susținut Nicodim.

Număr mare de participanți

Încă de la deschidere, evenimentul a atras numeroase persoane de toate vârstele, din diverse domenii de activitate, interesate să își găsească un loc de muncă sau să își îmbunătățească situația profesională.

