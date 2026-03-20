Ce spune Penitenciarul Ploiești despre polițistul care aducea deținuților alcool, telefoane mobile și obiecte interzise

Reprezentanții Penitenciarului Ploiești reacționează în urma plasării sub control judiciar a unui agent de poliție care introducea ilegal în unitate telefoane mobile, alcool, dar și alte obiecte interzise pentru deținuți.

„Ca urmare a comunicatului de presă transmis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, cu privire la măsura controlului judiciar față de polițistul de penitenciare din cadrul Penitenciarului Ploiești, cercetat pentru comiterea a trei infracțiuni de luare de mită, precum și pentru două infracțiuni privind introducerea ilegală în penitenciar a unor obiecte și substanțe interzise, instituția noastră face următoarele precizări:

Reafirmăm fără echivoc politica de toleranță zero față de orice încălcare a legii, indiferent de context sau de persoanele implicate. Activitatea noastră se desfășoară în strictă conformitate cu prevederile legale și cu principiile integrității și responsabilității instituționale.

Totodată subliniem faptul că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive sunt etape ale procesului penal, care nu afectează în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție.

Mulțumim tuturor instituțiilor și persoanelor implicate pentru profesionalismul, promptitudinea și integritatea demonstrate în gestionarea acestei situații. Penitenciarul Ploiești va continua să își îndeplinească atribuțiile cu transparență și respect deplin față de lege”, au transmis reprezentanții Penitenciarului Ploiești.