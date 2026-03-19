Anchetă la Penitenciarul Ploiești: agent acuzat de mită. A introdus alcool și obiecte interzise pentru un deținut

Un agent șef de poliție penitenciară din cadrul Penitenciarului Ploiești a fost pus sub control judiciar, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru trei infracțiuni de luare de mită și două infracțiuni de introducere în mod ilicit de obiecte interzise în penitenciar. Măsura a fost luată joi, 19 martie 2026.

Potrivit anchetatorilor, inculpatul este acuzat că, în cursul lunii iulie 2024, ar fi introdus în interiorul Penitenciarului Ploiești un stick de memorie, care a ajuns în posesia unui deținut, în schimbul sumei de 300 de euro.

De asemenea, în luna noiembrie 2024, același agent ar fi pus la dispoziția aceluiași deținut o rezistență de încălzire, pentru suma de 400 de lei.

Anchetatorii mai susțin că, în luna aprilie 2025, inculpatul ar fi introdus în penitenciar și alcool, care ar fi ajuns tot la același deținut, în schimbul sumei de 2.000 de lei.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

Procurorii au precizat că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive reprezintă etape ale procesului penal și nu înlătură, în nicio situație, prezumția de nevinovăție.