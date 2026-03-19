Peste 90 de amenzi aplicate de polițiști în cadrul filtrelor rutiere de astăzi

David Mihalache
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfășurat astăzi, 19 martie, o acțiune pe Drumul Național 1B, în localitățile Bucov, Valea Călugărească, Albești Paleologu și Mizil.

Potrivit polițiștilor, acțiunea a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, precum și pentru prevenirea și combaterea nerespectării dispozițiilor legale privind regimul de viteză.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au aplicat peste 90 de sancțiuni contravenționale, aproximativ 50 dintre acestea fiind pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Totodată, au fost reținute 2 certificate de înmatriculare pentru abateri la regimul circulației rutiere și a fost retras un set de plăcuțe de înmatriculare.

