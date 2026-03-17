Casă nelocuită în flăcări la Urlați. Incendiul a cuprins acoperișul

Un incendiu a izbucnit, marți seară, la o locuință nelocuită din Urlați. Focul a cuprins acoperișul pe aproximativ 100 mp.

Un incendiu a izbucnit, marți seară, la o locuință nelocuită din orașul Urlați, pe strada Independenței, potrivit unui apel la 112.

Pompierii prahoveni au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați. Ulterior, în sprijinul echipajelor a fost trimisă și o autospecială de la Detașamentul Mizil.

„La sosirea primelor forțe de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați”, a precizat ISU Prahova.

Focul a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea focarelor.