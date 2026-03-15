Rezultate excepționale ale copiilor din Prahova la Finala Națională First Tech Challenge

Finala Națională FIRST Tech Challenge România s-a desfășurat weekendul acesta, la București, în Sala Polivalentă. Printre cele 96 de echipe participante care au luptat pentru biletul către Mondialele din SUA s-au numărat și patru echipe de robotică din Ploiești și Câmpina.

Etapa națională FIRST Tech Challenge a reunit cele mai bune echipe din țară, iar miza o reprezintă calificarea la evenimente internaționale de top, printre care Campionatul Mondial de la Houston.

Într-un campionat cu 2 divizii, semifinale și finala între divizii, plus 20 de locuri de avansare pentru competiții internaționale, echipele de robotică și-au demonstra abilitățile în ceea ce privește proiectarea și programarea de roboți, capabili să îndeplinească numeroase sarcini.

Primele 5 echipe vor merge la competiția mondială din Houston, SUA. FIRST Tech Challenge (FTC) se adresează elevilor din clasele 7-12 și presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot.

Din Prahova au participat la competiția națională cinci echipe, care au înregistrat rezultate deosebite la etapa Regională Sud-Est a competiției FIRST Tech Challenge, desfășurată la Sala Sporturilor „Olimpia”.

Este vorba despre Info 1 Robotics și Eastern Foxes, de la C.N. „I.L. Caragiale”, Ro2D2 și Brave Bots de la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, dar și Team Undefined de la C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina.

Rezultatele finale ale echipelor prahovene de robotică

Ro2D2 a câștigat trofeul ”Nație prin educație”

Undefined inovate award sponsored by rtx premiul 3

Brave Bots – sustain award premiul 1

Eastern foxes – Connect award premiul 3

Info1 inspire premiul 2 și calificare la Campionatul Mondial din SUA

