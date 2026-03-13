Ce se întâmplă cu admiterea la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina?

În această perioadă a anului, la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina ar fi trebuit demarate procedurile pentru organizarea sesiunii de admitere, din primăvara anului 2026. Cei interesați nu au primit niciun fel de detalii cu privire la modul de desfășurarea a acesteia.

- Publicitate -

Pe pagina oficială a instituției este publicată o informare:

„În acest moment, la nivelul conducerii M.A.I. nu a fost luata nicio decizie privind organizarea unui concurs de admitere.

Vă recomandăm să reveniți periodic pe website pentru actualizări.”

În urma unei sesizări a unui cititor interesat de admiterea la această instituție, Observatorul Prahovean a contactat telefonic reprezentanții Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina.

- Publicitate -

„Admiterea în cadrul Școlii se făcea, până acum în două sesiuni: una de primăvară și una de toamnă. În mod normal, în această perioadă, trebuia să demareze deja sesiunea de primăvară. Nu avem nicio corespondență pe acest subiect cu ministerul, așa că nu avem posibilitatea de a oferi alte informații.

Este posibil ca, de anul acesta, admiterea să se organizeze într-o singură sesiune, cea de toamnă, adică să nu se mai organizeze sesiunea de primăvară, ca în mod obișnuit. Dar încă nu avem nimic oficial în acest sens. Nu este o certitudine. Așteptăm și noi să vedem ce decizii se iau”, au declarat, pentru Observatorul Prahovean, reprezentanții Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina.