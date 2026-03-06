Amendă de 50.000 de lei pentru nereguli la reciclarea deșeurilor, la Ploiești

Un operator economic care colectează deșeuri din plastic și hârtie în zona de sud a municipiului Ploiești a fost sancționat de comisarii Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Prahova, în urma unui control în care au fost descoperite mai multe nereguli privind gestionarea deșeurilor.

Verificările au avut loc la punctul de lucru al firmei de pe strada Vagonului, unde operatorul desfășoară activități de colectare, depozitare temporară și comercializare a deșeurilor periculoase și nepericuloase.

„Pe amplasament au fost identificate depozitări necorespunzătoare, precum și stocuri semnificative de deșeuri nepericuloase amestecate, pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

Pentru deficiențele constatate, comisarii Gărzii de Mediu Prahova au aplicat operatorului economic o sancțiune contravențională în valoare de 50.000 lei”, a precizat Garda de Mediu Prahova.

În urma controlului, comisarii au dispus și o serie de măsuri de conformare care trebuie realizate într-un termen stabilit. Acestea vizează sortarea deșeurilor colectate pe categorii, conform prevederilor legale, dar și gestionarea corespunzătoare a acestora pentru a evita formarea unor stocuri pe amplasament.

De asemenea, operatorul trebuie să ia măsuri pentru prevenirea unor situații care ar putea genera poluarea mediului sau riscuri de incendiu pentru zonele învecinate.

Observatorulph.ro a solicitat Gărzii de Mediu Prahova să comunice numele operatorului sancționat, însă instituția a transmis că aceste informații nu au caracter public.