Tânăr reținut în urma percheziției din Prahova într-un dosar de tâlhărie

Un tânăr de 26 de ani a fost reținut în urma perchezițiilor de miercuri dimineața în cazul unui dosar de tâlhărie, comisă de 11 februarie, în zona de Sud a Ploieștiului. Polițiștii au descins la patru adrese din Prahova.

Potrivit IPJ Prahova, în urma probatoriului administrat, față de un tânăr de 26 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Ulterior, acesta va fi prezentat, în cursul zilei de mâine, unității de parchet competente, cu propunere de dispunere a unei alte măsuri preventive.

La momentul respectiv, un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost deposedat prin violență de suma de 300 de lei.

„Din cercetări a reieșit că, în data de 11 februarie 2026 persoana bănuită de comiterea faptei ar fi deposedat un bărbat de 58 de ani de o sumă de bani pe care o avea asupra sa, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Ploiești” au transmis miercuri dimineață reprezentanții Poliției Prahova.