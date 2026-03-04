Maratonul pentru Educație Antreprenorială, CONAF, la Colegiul Național „A.I.Cuza” Ploiești

Luni, 2 martie 2026, elevi ai Colegiul Național „A.I. Cuza” din Ploiești s-au întâlnit cu reprezentanți ai CONAF (Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin) pentru prezentarea Maratonului pentru Educație Antreprenorială, organizat și în județul Prahova.

La eveniment a fost invitată Mirela Mihai, antreprenor și co-fondator al ziarului Observatorul Prahovean, pentru a le vorbi elevilor despre provocările vieții de antreprenor, dar și despre beneficiile îmbrățișării unei cariere de freelancer.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială, CONAF, este un proiect dedicat elevilor cu spirit antreprenorial și deschidere spre inovație. Programul se adresează elevilor din clasele a X-a și a XI-a, care au idei de afaceri și care, alături de o echipă și de un profesor coordonator, își doresc să facă un plan de afaceri.

Programul se desfășoară sub forma unui concurs în care echipele participante din mai multe licee din județ își expun planurile de business în fața unui juriu. Echipa câștigătoare va merge mai departe, la faza națională, unde se va prezenta alături de echipele câștigătoare din celelalte județe ale țării. La final, ideea câștigătoare, va primi finanțare pentru a fi pusă în practică.

„Au fost elevi, colegi de-ai voștri, care au avut succes și care au beneficiat de această șansă. Au câștigat și au mers mai departe în faza națională. Au fost promovați prin businessul lor și astăzi au ajuns la un nivel la care nu visaseră”, le-a spus elevilor de la Colegiul Național „A.I. Cuza” din Ploiești, Angelica Mirea, președinte CONAF, sucursala Prahova.

„Antreprenoriatul este ca un joc de strategie”

„În esență, antreprenoriatul este ca un joc de strategie: ai un obiectiv, ai la îndemână resurse care sunt esențiale pentru construcție și dezvoltare și ai de luat decizii. Dacă le gestionezi corect pe toate, la finalul jocului ieși câștigător.

Ca resurse interioare, dețineți deja tot ce vă trebuie. Aveți creativitate, aveți curiozitate, aveți energie, aveți foarte multe informații la un click distanță care vă pot ajuta. Ca resurse exterioare aveți părinți, profesori, un mediu de afaceri cu tot mai mulți antreprenori care vor să vă susțină și aveți o comunitate, oameni care vă pot sprijini.

CONAF este printre cele mai importante organizații care au făcut acțiuni directe în a vă susține proiectele inclusiv cu bani, prin premiile maratonului antreprenorial, dar mai ales cu know-how care este mult mai prețios decât orice.

Trebuie doar să accesați aceste resurse pentru a începe să construiți. Ziarul Observatorul Prahovean vă susține, ca întotdeauna, prin mediatizarea tuturor reușitelor voastre în cadrul școlii sau în afara ei”, le-a dezvăluit antreprenoarea Mirela Mihai.

Pe 29 aprilie 2026, Teatrul Toma Caragiu din Ploiești va găzdui faza județeană a Maratonului CONAF

Dintre elevii colegiului, câțiva s-au arătat dornici să afle mai multe lucruri despre cum se desfășoară activitatea unui antreprenor și ca urmare a întâlnirii și-au convins colegii să participe împreună la această aventură.

Președintelele CONAF Prahova, Angelica Mirea, i-a ghidat pe liceeni în alcătuirea unui plan de business. Discuția a fost una liberă, elevii prezenți în sală fiind foarte curioși. În esență au aflat care sunt pașii cei mai importanți de parcurs pentru a demara o afacere.

Pe 29 aprilie 2026, Teatrul Toma Caragiu din Ploiești va găzdui faza județeană a Maratonului CONAF. Atunci, echipele de elevi care își doresc, vor prezenta juriului proiectele lor.

Într-un cadru în care elevi din mai multe licee își prezintă ideile de business alături de echipele lor, participarea în sine este un câștig pentru toți cei prezenți. De aceea fiecare echipă va putea veni însoțită de susținători.

Organizatorii speră ca ideile tinerilor să fie viabile și să constituie rampe de lansare către viitoare cariere de antreprenori de succes.