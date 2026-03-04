- Publicitate -
Un scurtcircuit a distrus trei gospodării din Dițești, comuna Filipeștii de Pădure

Claudiu Vasilescu
Incendiu Dițești

Un incendiu puternic a izbucnit în această noapte, în jurul orei 01:00, în localitatea Dițești, din comuna Filipeștii de Pădure. Conform ISU Prahova, nu s-au înregistrat victime.

Au fost mobilizate progresiv 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, aparținând Gărzii de Intervenție Băicoi și Detașamentului Moreni (ISU Dâmbovița).

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta la o locuință și o anexă gospodărească, extinzându-se cu repeziciune la alte două imobile învecinate, pe o suprafață totală de aproximativ 250 de metri pătrați, pompierii depunând eforturi pentru localizarea acestuia.

Din fericire, evenimentul nu a fost soldat cu victime.

Pompierii au reușit să limiteze propagarea flăcărilor și la alte locuințe învecinate, salvând bunuri materiale și animale din gospodăriile afectate.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

