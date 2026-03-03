Doi bulgari reținuți de DIICOT Ploiești pentru constituirea unui grup infracțional organizat

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracțională a două persoane (cetățeni bulgari), de 37 și 40 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, accesul ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

- Publicitate -

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că persoana de 37 de ani, având calitatea de proprietar al unei firmei de transport din Bulgaria, deținătoare a unor autocamioane cu care ar efectua transport de mărfuri în România, pentru a reduce costurile ocazionate de alimentarea cu carburant a autovehiculelor societății, ar fi aderat la un grup infracțional organizat, format din alți trei membri, persoana cercetată de 40 de ani și alte două, specializat în montarea unor dispozitive de skimming pe aparatele POS din stații de alimentare cu carburant self-service, situate pe teritoriul României.

În perioada 2 – 3 februarie 2026, în împrejurări diferite, la o stație de alimentare cu carburant self-service, situată în parcul industrial Ploiești, membrii grupării ar fi montat și apoi demontat de pe terminalele POS din incinta acesteia, dispozitive de copiere a datelor informatice.

- Publicitate -

Cum acționau suspecții

Persoanele cercetate, utilizând carduri „clonate” ce ar fi conținut datele informatice ale unor carduri de carburant aparținând unor societăți, persoane vătămate, ar fi alimentat autocamioanele la stații situate în județele Ilfov, Giurgiu și Constanța.

În seara de 1 martie 2026, într-o stație de alimentare cu carburant self-service, situată în municipiul Ploiești, persoanele cercetate ar fi instalat un asemenea dispozitiv specializat în copierea datelor de card pe aparatul POS, în ziua următoare, una dintre acestea fiind prinsă în flagrant delict, în timp ce ar fi demonta dispozitivul artizanal utilizat pentru copierea ilicită a datelor de pe cardurile de combustibil.

În acest context, a fost depistată și cealaltă persoană cercetată, asupra celor două și în autocamionul cu care se deplasau fiind descoperite și ridicate dispozitivul de citire al cardurilor (skimmer deep insert), un dispozitiv metalic utilizat pentru fixarea cititorului de card, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

- Publicitate -

Din probatoriul administrat a rezultat că, din activitățile ilicite circumscrise criminalității informatice, persoanele în cauză ar fi obținut foloase materiale (combustibil), în valoare de aproximativ 30.000 de lei.

Suspecții au fost reținuți și arestați preventiv

Astăzi, 3 martie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au luat măsura reținerii celor două persoane (cetățeni bulgari), de 37 și 40 de ani, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, accesul ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Ulterior, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

- Publicitate -

Activitățile au beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Prahova.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.