Cod galben de ceață în Prahova: Vizibilitate sub 50 de metri în zeci de localități

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de ceață pentru județul Prahova, valabilă sâmbătă până la ora 00:00. Potrivit meteorologilor, fenomenul va determina reducerea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

- Publicitate -

Avertizarea vizează municipiul Ploiești și localitățile Mizil, Brazi, Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Râfov, Păulești, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Cocorăștii Colț, Tinosu și Plopu.

Meteorologii avertizează că, în funcție de condițiile locale, ceața poate favoriza formarea ghețușului și a chiciurei, ceea ce poate îngreuna traficul rutier.

- Publicitate -

„Recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante”, este sfatul Centrului Infotrafic.