Cod galben de ceață în Prahova: Vizibilitate sub 50 de metri în zeci de localități

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de ceață pentru județul Prahova, valabilă sâmbătă până la ora 00:00. Potrivit meteorologilor, fenomenul va determina reducerea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Avertizarea vizează municipiul Ploiești și localitățile Mizil, Brazi, Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Râfov, Păulești, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Cocorăștii Colț, Tinosu și Plopu.

Meteorologii avertizează că, în funcție de condițiile locale, ceața poate favoriza formarea ghețușului și a chiciurei, ceea ce poate îngreuna traficul rutier.

„Recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante”, este sfatul Centrului Infotrafic.

