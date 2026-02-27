- Publicitate -
Accident grav pe pârtia din Sinaia. O tânără a ajuns la spital cu elicopterul

Un accident grav a avut loc pe pârtia de la Cota 2.000 din Sinaia, unde o tânără a fost lovită de un alt schior.

În urma impactului, victima a rămas inconștientă pe zăpadă, iar martorii au alertat imediat echipele de intervenție.

Salvamontiștii ajunși la fața locului i-au acordat primul ajutor. Aceștia au fost cei care, constatând gravitatea situației, au solicitat intervenția unui elicopter pentru transportul victimei de urgență la spital.

Momentan nu se cunosc multe detalii cu privire la modul cum s-a produs accidentul.

