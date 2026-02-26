Arest la domiciliu pentru tinerii care și-au atacat colega în centrul Ploieștiului

O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost atacată, lovită și ulterior înjunghiată cu un briceag de către o colegă de școală, de aceeași vârstă. Pentru adolescenta care și-a agresat colega, dar și pentru un tânăr în vârstă de de 16 ani a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.
Scenele violente au avut loc marți, 24 februarie, în parcul Nichita Stănescu din centrul Ploieștiului. (Detalii AICI).
Potrivit polițiștilor din cadrul Poliția Municipiului Ploiești – Secția nr. 1 Poliție, la data de 26 februarie 2026, persoanele vizate au fost prezentate judecătorului de drepturi și libertăți, care a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu.
„Persoanele cercetate într-un dosar de lovire sau alte violențe au fost plasate în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în urma unei decizii a instanței”, a precizat IPJ Prahova.
Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei.
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege, a mai precizat IPJ Prahova.