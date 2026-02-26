Arest la domiciliu pentru tinerii care și-au atacat colega în centrul Ploieștiului

O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost atacată, lovită și ulterior înjunghiată cu un briceag de către o colegă de școală, de aceeași vârstă. Pentru adolescenta care și-a agresat colega, dar și pentru un tânăr în vârstă de de 16 ani a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

- Publicitate -

Scenele violente au avut loc marți, 24 februarie, în parcul Nichita Stănescu din centrul Ploieștiului. (Detalii AICI).

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliția Municipiului Ploiești – Secția nr. 1 Poliție, la data de 26 februarie 2026, persoanele vizate au fost prezentate judecătorului de drepturi și libertăți, care a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu.

- Publicitate -

„Persoanele cercetate într-un dosar de lovire sau alte violențe au fost plasate în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în urma unei decizii a instanței”, a precizat IPJ Prahova.

Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege, a mai precizat IPJ Prahova.