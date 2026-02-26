Dosarul meciurilor aranjate de la CS Păulești. Două persoane au fost arestate preventiv

Două persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar alte două au fost plasate sub control judiciar în dosarul de înșelăciune prevind meciurile aranjate de la CS Păulești.
Polițiștii au descins miercuri dimineață la 34 de adrese din Prahova, București, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița județe într-un dosar de înșelăciune privind pariurile sportive. (Detalii AICI).
Inițial, polițiștii au reținut pentru 24 de ore patru persoane în dosarul meciurilor de fotbal aranjate ale echipei CS Păulești. (Detalii AICI)
La data de 26 februarie 2026, potrivit IPJ Prahova, în baza probelor administrate, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de două persoane cercetate.
Pentru alte două persoane, a fost formulată propunere de arestare preventivă, acestea fiind prezentate la Judecătoria Ploiești. Instanța a admis solicitarea și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun. Pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile prevăzute de lege.