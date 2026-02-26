- Publicitate -
Șoferilor care plătesc amenzile la timp, li se scurtează perioada de suspendare a permisului

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Aplicare amendă și contestare

Schimbarea legii care prevede că neplata amenzilor rutiere va atrage după sine suspendarea permisului, vine și clte modificări importante. Astfel potrivit acesteia, șoferii cărora li se aplică pedepse cu suspendare a permisului, pot beneficia de reducerea numărului de zile pentru care permisul este suspendat, dacă plătesc amenda la timp, scrie Digi24.

Astfel, de exemplu, într-o situație în care un șofer nu dă prioritate în sensul giratoriu, el primește o amendă între 810 și 1.012,5 de lei. Pe lângă aceasta, legea prevede o perioadă de 30 de zile de suspendare a permisului de conducere.

Dacă șoferul plătește toate amenzile de circulație la timp, suspendarea permisului se reduce cu 10 zile. Adică va avea permisul suspendat doar 20 de zile.

Citește și: Câte zile vor avea permisul suspendat cei care nu-și plătesc amenzile

