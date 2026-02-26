Câte zile vor avea permisul suspendat cei care nu-și plătesc amenzile

O schimbare a legii privind neplata amenzilor de circulație prevede că cei care nu plătesc aceste amenzile, vor avea permisul suspendat. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consider că măsurile vor face șoferii să plătească mai rapid amenzile de circulație. Aceasta în condițiile în care, potrivit statisticii, în momentul de față doar patru amenzi din 10 sunt achitate

În ceea ce privește numărul de zile pentru care va fi suspendat permisul, calculul este simplu: fiecare 50 de lei din amendă reprezintă o zi de permis suspendat.

Concret, pentru depășirea vitezei legale cu 25 km/h, amenda este între 810 și 1.012,5 lei. Luăm ca exemplu suma de 900 de lei. Potrivit legii, contravenientul are la dispoziție 15 zile pentru a plăti amenda la jumătate din valoarea sumei.

Apoi, mai există răgazul de 90 de zile pentru acitarea integral a amenzii. În cazul în care, nici după acest interval nu este achitată amenda, permisul se suspendă automat.

Fiind vorba de 900 de lei, permisul va fi suspendat pentru 18 zile.

Măsura are ca scop o încasare mai bună a amenzilor care, de multe ori, nu sunt plătite de șoferi.