Câte zile vor avea permisul suspendat cei care nu-și plătesc amenzile

O schimbare a legii privind neplata amenzilor de circulație prevede că cei care nu plătesc aceste amenzile, vor avea permisul suspendat. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consider că măsurile vor face șoferii să plătească mai rapid amenzile de circulație. Aceasta în condițiile în care, potrivit statisticii, în momentul de față doar patru amenzi din 10 sunt achitate
În ceea ce privește numărul de zile pentru care va fi suspendat permisul, calculul este simplu: fiecare 50 de lei din amendă reprezintă o zi de permis suspendat.
Concret, pentru depășirea vitezei legale cu 25 km/h, amenda este între 810 și 1.012,5 lei. Luăm ca exemplu suma de 900 de lei. Potrivit legii, contravenientul are la dispoziție 15 zile pentru a plăti amenda la jumătate din valoarea sumei.
Apoi, mai există răgazul de 90 de zile pentru acitarea integral a amenzii. În cazul în care, nici după acest interval nu este achitată amenda, permisul se suspendă automat.
Fiind vorba de 900 de lei, permisul va fi suspendat pentru 18 zile.
Măsura are ca scop o încasare mai bună a amenzilor care, de multe ori, nu sunt plătite de șoferi.
Permisul se obține în urma unui examen. Suspendarea se face în urma abaterii stipulata de lege.Clar,cum săi suspensie permisul pt neplata unei amenzi.Ce legătură are amenda cu respectarea codului rutier.Vor curge contestațiile iar statul va fi bun de plată.
Boss, se modifica legea astfel incat sa se poata. Cate amenzi ai neplatite? Sau ce e rau in asta? Vorbesc din perspectiva unui om care conduce de peste 20 de ani, timp in care a luat doar 2 amenzi, platite a doua zi. Sunt cu toate impozitele la zi, si crede-ma ca ma unge la suflet masura asta. E plin de „amendati” care nu isi platesc NIMIC. Ah, bineinteles, poti merge in alte tari, unde ti se confisca masina, sau unde primesti zile de inchisoare pentru amenzi neplatite. Mai aveti putina rabdare ca se face rotativa si vin inapoi la putere aia care va cumpara voturile cu beneficii „sociale”…
Astept legea ptr suspendarea activității arunci cand marile companii nu isi plătesc dările si tva-ul ptr ca acolo sunt. banii multi ,dar nu au tupeu ei au tăiat numai de la amarati.
Nu ai înțeles nimic. Permisul este un drept câștigat, poate fi mijlocul de întreținere al familiei. Există atâtea moduri de obligarea plăti. Poprirea de exemplu. Dar mari datornici de nu sunt închiși până la plata.datoriilor la buget?Așa că las-o mai moale. Eu nu am plătit decât o amendă de rovinieta
Și slavă Domnului conduc de 35 ani.Nu mai ține cu ,,ursul,,
Amaratii sa respecte legea… Sau sunt prea amarati pentru asta? :):):)