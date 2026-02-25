- Publicitate -
Ce se întâmplă cu traseul autobuzului 1. Declarațiile primarului Polițeanu

Autor: Corina Matei
În cadrul unei conferințe de presă, care are loc la sediul Primăriei Ploiești, miercuri, 25 februarie 2026, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat că singura modificare de traseu al TCE care a trezit nemulțumiri, a fost scurtarea traseului 1.

Reamintim că, de la 1 ianuarie 2026, traseul autobuzului 1 nu mai circulă până la Rafinăria Astra, locuitorii de acolo fiind nevoiți să schimbe două mijloace de transport pentru a ajunge în centrul orașului.

În cadrul conferinței de presă, primarul Polițeanu a declarat că traseul 1, ca și celelalte modificări, sunt încă în evaluare. A mai menționat, de asemenea, că cei care conduc TCE au solicitat un termen de trei luni pentru a putea trage concluziile mdificării acestor trasee.

Măsurile de reconfigurare a traseelor mijloacelor de transport în comun din Ploiești au fost necesare deoarece, spune primarul Polițeanu, nevoile actuale nu mai corespundeau acestor trasee, vechi de peste 40 de ani.

Conducerea TCE a cerut trei luni pentru evaluarea noilor măsuri, adică până la sfârșitul lunii martie 2026. Abia apoi se vor definitiva traseele”, a declarat primarul Mihai Polițeanu, miercuri 25 februarie 2026.

Aștept și eu rezultatele de la sfârșitul lunii martie. Știu că unele autobuze mergeau mai mult goale. TCE a suplimentat autobuzele pe orele de vârf. (…)

Această reformă trebuia făcută, era nevoie. Astfel de decizii (de reconfigurare tresee – n.r.) trebuie luate de oameni care știu, nu de primarul Ploieștiului, care nu știe mobilitatea transportului în comun”, a mai precizat Mihai Polițeanu.

