Cu cât s-a vândut la licitație mașina fostului președinte Klaus Iohannis. Prețul de pornire a fost de 1000 de euro

Mașina de protocol folosită de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, în perioada în care era primar al municipiului Sibiu a fost vândută la licitație pentru 9.500 de euro, mult peste prețul de pornire de 1.000 de euro.
Este vorba despre un Audi A6 3.2 FSI, fabricat în 2005, cu aproximativ 120.000 km la bord, care a fost utilizat rar și întreținut corespunzător, având dotări precum scaune încălzite și climatizare automată.
Licitația, organizată de Primăria Municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark, a avut loc în cadrul evenimentului „Time to Bid – Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux”, desfășurat pe 24 februarie la Palatul Cesianu-Racoviță din București și online, prin platforma Artmark Live.
Vehiculul face parte din programul de înnoire a flotei administrative și de protocol a municipiului, iar interesul colecționarilor a dus la adjudecarea sa la o sumă semnificativ mai mare decât estimarea inițială.