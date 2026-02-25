Cu cât s-a vândut la licitație mașina fostului președinte Klaus Iohannis. Prețul de pornire a fost de 1000 de euro

Mașina de protocol folosită de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, în perioada în care era primar al municipiului Sibiu a fost vândută la licitație pentru 9.500 de euro, mult peste prețul de pornire de 1.000 de euro.

- Publicitate -

Este vorba despre un Audi A6 3.2 FSI, fabricat în 2005, cu aproximativ 120.000 km la bord, care a fost utilizat rar și întreținut corespunzător, având dotări precum scaune încălzite și climatizare automată.

Licitația, organizată de Primăria Municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark, a avut loc în cadrul evenimentului „Time to Bid – Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux”, desfășurat pe 24 februarie la Palatul Cesianu-Racoviță din București și online, prin platforma Artmark Live.

- Publicitate -

Vehiculul face parte din programul de înnoire a flotei administrative și de protocol a municipiului, iar interesul colecționarilor a dus la adjudecarea sa la o sumă semnificativ mai mare decât estimarea inițială.