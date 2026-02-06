Cum arată mașina fostului președinte Iohannis, scoasă la licitație cu 1000 de euro

Mașina de protocol condusă de fostul președinte Klaus Iohannis, în perioada în care era primar al Sibiului, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark.

- Publicitate -

Autoturismul are un preț de pornire de 1.000 de Euro și este inclus în selecția evenimentului intitulat „Time to Bid — Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux” care este programat pe 24 februarie, de la ora 18.00.

Evenimentul se va desfășura atât cu prezență fizică, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât și online.

- Publicitate -

Evenimentul este cu acces liber pentru public, iar cei care doresc să participe la licitație o pot face prin realizarea unui cont de colecționar, ce poate fi creat în mod gratuit, prin completarea unui formular disponibil pe site-ul artmark.ro

Mașina condusă de Președintele Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în baza Hotârării Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol.

A fost utilizată rar, așadar are un kilometraj mic (doar 120.000 km.), și prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005. Este într-o stare tehnică bună, deplin funcțională și cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment.

- Publicitate -