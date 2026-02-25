- Publicitate -
Sute de locuitori din Țânțăreni, fără curent electric. Avarie fără termen de remediere

Luiza Toboc
O avarie apărută marți, 24 februarie, la rețeaua de distribuție a energiei electrice din localitatea prahoveană Țânțăreni a lăsat sute de oameni fără curent electric. Oamenii care locuiesc în zona Buzești au ajuns la capătul răbdării, mai ales că, spun aceștia, defecțiunile au loc periodic.

Dincolo de disconfort, fiindcă stăm fără lumină, ni se strică centralele, nu putem folosi electrocasnicele. Când au fost ninsorile abundente, am stat zeci de ore fără curent, dar atunci am înțeles, a fost din cauza vremii. Acum ce problemă a mai apărut iar?

De ieri (n.red. 24 februarie), de la ora 18.00, suntem ținuți în beznă. Au reluat furnizarea azi, 25 februarie, pe la 11.10, iar la 11.45 au oprit din nou alimentarea. Nimeni de la Electrica nu ne răspunde pentru a ne da explicații. Noi trebuie doar să plătim facturile, dar nu avem niciun control asupra serviciului prestat”, a reclamat un cititor.

Avarie Electrica în zona centrală a Ploieștiului. Sunt afectate inclusiv semafoarele

Pe site-ul companiei Distribuție Energie Electrică România (DEER) apare întreruperea curentului electric în localitatea Blejoi, sat Țânțăreni, termenul pentru remediere fiind, deocamdată, indisponibil.

La numărul de deranjamente 0244/929, al Distribuție Energie Electrică România, a fost confirmată avaria, fără, însă, a ni se furniza vreo informație legată de cauza avariei și termenul estimat pentru rezolvarea problemei care afectează sute de oameni.

 „Nu știu să vă dau mai multe detalii în afara celor afișate pe site”, a fost singurul răspuns al operatorului.

