Avarie Electrica în zona centrală a Ploieștiului. Sunt afectate inclusiv semafoarele

O avarie la rețeaua electrică a fost înregistrată în această dimineață în zona centrală a Ploieștiului. De lipsa alimentării cu energie electrică este afectat inclusiv sistemul de semaforizare din oraș.

Potrivit primelor informații, sunt afectate zonele Piața Victoriei, Căliman, Titu Maiorescu, Bobâlna, Săpunari și Mărășești

Precizăm că astfel de întreruperi sunt tot mai frecvente în municipiul Ploiești. Joi, străzile Cozia, Dorului, Frăției, Marin Brutaru au fost afectați de o altă avarie.