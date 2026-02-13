- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Avarie Electrica în zona centrală a Ploieștiului. Sunt afectate inclusiv semafoarele

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
lucrari retea curent electric
Foto cu caracter ilustrativ

O avarie la rețeaua electrică a fost înregistrată în această dimineață în zona centrală a Ploieștiului. De lipsa alimentării cu energie electrică este afectat inclusiv sistemul de semaforizare din oraș. 

- Publicitate -

Potrivit primelor informații, sunt afectate zonele Piața Victoriei, Căliman, Titu Maiorescu, Bobâlna, Săpunari și Mărășești

Precizăm că astfel de întreruperi sunt tot mai frecvente în municipiul Ploiești. Joi, străzile Cozia, Dorului, Frăției, Marin Brutaru au fost afectați de o altă avarie.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

EXCLUSIV: Primăria Ploiești, amendată pentru gropile din oraș

Marius Nica Marius Nica -
De la începutul anului și până în prezent, Primăria...

Ce mănâncă elevii din singurul liceu din Prahova unde s-a reluat programul ”Masă caldă”

Oana Stoica Oana Stoica -
În urmă cu o lună, Observatorul Prahovean semnala situația...

Transportator din Prahova, scos din joc. Acuzații de abuz și bilete mai scumpe pentru navetiști

Marius Nica Marius Nica -
La începutul acestui an, transportatorul de persoane Pides Trans...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -