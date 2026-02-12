Avarie Electrica în Ploiești. Zonele afectate

Mai multe zone din Ploiești sunt afectate în joi după amiază de o avarie la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Potrivit monitorizării făcută de Distribuție Energie Electrică România, zonele afectate sunt: Cozia, Dorului, Frăției, Marin Brutaru.

Avaria este raportată în aplicație la ora 11.20, iar reluarea furnizării este estimată la ora 14.20.

Astăzi în Prahova, afectate de avarii la rețeaua electrică, sunt și localitățile Urlați (strada 1 Mai) și Ogretin