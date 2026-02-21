Cum s-a produs accidentul de pe podul de la Gara de Sud din Ploiești

Accidentul a avut loc sâmbătă seară, pe podul de la Gara de Sud din Ploiești, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un autobuz. O femeie în vârstă de 49 de ani, pasageră în autobuz, a fost transportată la spital.

Potrivit iIPJ Prahova, din primele cercetări, un bărbat de 31 de ani care conducea un autoturism pe pod, din direcția către Bulevardul Petrolului, în apropierea bretelei de legătură cu strada Depoului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 57 de ani.

În urma impactului, ambele vehicule au fost proiectate în glisiera metalică ce separă partea carosabilă aferentă sensului de mers către Bulevardul Independenței.

O pasageră în vârstă de 49 de ani, aflată în autobuz, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. (Detalii AICI)

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. La momentul producerii accidentului, carosabilul era umed, însă nu era acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.