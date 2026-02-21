- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident pe podul de la Gara de Sud din Ploiești: autoturism și autobuz implicate

Roxana Tănase
accident Gara de Sud

Accidentul rutier s-a produs, sâmbătă seară, pe podul de la Gara de Sud din Ploiești, după ce un autoturism și un autobuz au intrat în coliziune. O femeie a fost transportată la spital. Imagini la finalul textului.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul de pe podul de la Gara de Sud (Detalii AICI).

Știre inițială

Potrivit primelor date, conducătorul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un autobuz.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției, ISU Prahova și Serviciului de Ambulanță. În urma impactului, o femeie a fost rănită și a necesitat transportul la spital.

Un cititor ne-a trimis imagini de la fața locului.

