Incendiu la un service auto din Plopeni

David Mihalache
Foto cu caracter ilustrativ

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara la un service auto din Plopeni, situat în Parcul Industrial. Din fericire, nu au existat victime.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Plopeni, precum și o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Garda de Intervenție Băicoi.

Ulterior, forțele au fost suplimentate cu încă o autospecială de stingere de la Garda de Intervenție Băicoi.

Incendiul se manifestă la elemente de caroserie și materiale lemnoase depozitate în interior, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, fiind localizat, iar pompierii acționează pentru lichidarea acestuia.

Nu sunt înregistrate victime.

Sondaj Observatorul Prahovean

