Urgență medicală: Angajat Electrica resuscitat în Prahova. Este preluat de elicopterul SMURD

Un angajat Electrica urmează să fie preluat de un elicopter SMURD după ce a i s-a făcut rău în timpul unei intervenții pe care o efectua într-o zonă greu accesibilă din satul Lacul Turcului, comuna Balta Doamnei.

- Publicitate -

UPDATE: Angajatul Electrica a fost declarat decedat. Detalii AICI

UPDATE: Anchetă a Poliției după ce un angajat Electrica a fost găsit inconștient pe un câmp din Balta Doamnei

- Publicitate -

UPDATE ora 12.55: Cadrele medicale sosite la fața locului au luat decizia de a transporta victima pe cale terestră către UPU Ploiești, pentru a putea fi continuate manevrele de resuscitare.

UPDATE: Elicopterul a aterizat în jurul orei 12.20.

Articol inițial

- Publicitate -

Potrivit ISU Prahova, este vorba de un bărbat în vârstă de 49 de ani.

„La fața locului a fost identificată o persoană, inconștientă, aflată în stop cardio-respirator (SCR).

Din informațiile primite până în acest moment, ar fi vorba despre un angajat care efectua verificări la nivelul rețelei electrice într-o zonă de câmp, la distanță considerabilă față de partea carosabilă”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

- Publicitate -

Trebuie precizat că bărbatul nu s-a electrocutat.

„Pompierii au reușit să ajungă în scurt timp la victimă, sprijinind echipajele medicale pentru transportul acesteia la ambulanță, unde au fost începute manevrele de resuscitare”, au mai transmis reprezentanții ISU.

Vom reveni cu detalii