Angajatul Electrica, intrat în stop cardio-respirator, în timpul unei intervenții la Balta Doamnei, a murit

Angajatul Electrica, un bărbat de 49 de ani, căruia i s-a făcut rău, joi, 19 februarie, în timpul unei intervenții pe care o efectua într-o zonă greu accesibilă din satul Lacul Turcului, comuna Balta Doamnei, a decedat. Conducerea SJU Ploiești a transmis că manevrele de resuscitare au fost continuate la Camera de Primiri Urgență, fără efectul scontat.

Din informațiile transmise în jurul prânzului de către ISU Prahova, „angajatul Electrica efectua verificări la nivelul rețelei electrice într-o zonă de câmp, la distanță de partea carosabilă”.

I s-a făcut rău, a fost solicitat echipajul de ambulanță care a început manevrele de resuscitare.

La fața locului a sosit și elicopterul SMURD București, care a preluat intervenția. Cadrele medicale sosite la fața locului au luat, însă, decizia de a transporta victima pe cale terestră către UPU Ploiești, pentru a putea fi continuate manevrele de resuscitare.

Conducerea spitalului a transmis că manevrele au continuat timp de încă două ore, însă, din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat în urmă cu puțin timp.

Trupul acestuia va fi transportat vineri, 20 februarie, la Serviciul Județean de Medicină Legală, unde, în urma autopsiei, va fi stabilită cauza morții.