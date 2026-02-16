- Publicitate -
Incendiu la restaurant Viking din Ploiești. A ars o ladă frigorifică

Ștefan Vlăsceanu
masina pompieri
foto caracter ilustrativ

Pompierii au fost solicitați luni după amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit în incinta restaurantului Viking, situat pe strada Găgeni din Ploiești. 

Potrivit ISU Prahova, focul a izbucnit la o ladă frigorifică. La fața locului a acționat Detașamentul 1 Ploiești cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp. Echipajele ISU au acționat pentru evacuarea fumului din interiorul spațiului afectat.

Trei persoane s-au autoevacuat în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale.

