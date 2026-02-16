Incendiu la restaurant Viking din Ploiești. A ars o ladă frigorifică

Pompierii au fost solicitați luni după amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit în incinta restaurantului Viking, situat pe strada Găgeni din Ploiești.

Potrivit ISU Prahova, focul a izbucnit la o ladă frigorifică. La fața locului a acționat Detașamentul 1 Ploiești cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp. Echipajele ISU au acționat pentru evacuarea fumului din interiorul spațiului afectat.

Trei persoane s-au autoevacuat în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale.