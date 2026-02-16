Cadru militar cercetat pentru înșelăciune cu criptomonede. Percheziții în București, Ilfov, Brăila și Constanța

Cinci mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în această dimineață în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată.

Vizat este un cadru militar activ, suspectat că ar fi determinat mai multe persoane să investească în criptomonede, banii fiind transferați în conturile sale. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei.

„În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și din cadrul inspectoratelor de poliție județene Brăila și Constanța pun în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (1) și în județele Ilfov (1), Brăila (2) și Constanța (1).

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Perchezițiile sunt efectuate la domiciliul unei persoane fizice (cadru militar activ) și la sediile a două societăți comerciale, în vederea completării materialului probator și a dispunerii de măsuri asigurătorii.

Din cercetările efectuate până în prezent în cauză a rezultat că, în perioada 2021-2024, cadrul militar activ menționat, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, ar fi determinat prin inducere în eroare mai multe persoane să investească pe o platformă online creată în acest scop, respectiv să achiziționeze criptomonede”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacționați de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferați în conturile bancare deținute de către militar.

Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei. În funcție de rezultatul activităților operative, se vor dispune măsuri legale.