- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Drum inundat noaptea trecută la intrarea în Berceni. Probleme și în Păulești, Boldești Scăeni și Pleașa

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Ploaia torențială din ultimele ore a făcut probleme în mai multe localități din Prahova. În această dimineață ISU Prahova a emis un mesaj Ro-Alert cu privire la riscul de inundații în localitățile Lapoș și Sângeru. 

- Publicitate -

Vezi și: RO-Alert emis în două localități din Prahova din cauza riscului de inundații

Potrivit cititorilor ziarului, probleme din cauza ploilor au fost înregistrate încă de noaptea trecută în cel puțin două localități din Prahova: comuna Berceni, unde drumul de acces spre cartierul Dâmbu a fost inundat și la Boldești Scăeni, unde apa a ajuns într-o gospodărie, dar și la Păulești.

- Publicitate -

„Inundații la Boldești-Scăeni. A treia oară în două luni. Nimeni nu ia nicio măsură”, este mesajul primit noaptea trecută, după miezul nopții, de la un localnic a cărui curte a fost inundată.

La Berceni, a fost inundat drumul de acces spre cartierul Dâmbu.

„Prima filmare este intrarea de pe centură spre Carterul Dâmbu , iar cea de a doua este prin satul Corlătești, “rută ocolitoare” .

- Publicitate -

Este a patra oară, dacă nu mă înșel, anul aceasta. În această seară și două mașini imobilizate din această cauză”, este mesajul primit pe adresa redacției alături de înregistrarea video de mai jos.

Tot noaptea trecută, cel puțin o curte și un drum local din satul Păulești au fost inundate.

Pompierii prahoveni intervin în această dimineață și la o gospodărie care a fost inundată în satul Pleașa din comuna Bucov.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Primăria Ploiești pierde procesele după criza gunoiului. Amenzi de 100.000 de lei rămân valabile

Marius Nica Marius Nica -
Primăria Ploiești a pierdut în primă instanță procesele cu...

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -