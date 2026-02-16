Drum inundat noaptea trecută la intrarea în Berceni. Probleme și în Păulești, Boldești Scăeni și Pleașa

Ploaia torențială din ultimele ore a făcut probleme în mai multe localități din Prahova. În această dimineață ISU Prahova a emis un mesaj Ro-Alert cu privire la riscul de inundații în localitățile Lapoș și Sângeru.

Potrivit cititorilor ziarului, probleme din cauza ploilor au fost înregistrate încă de noaptea trecută în cel puțin două localități din Prahova: comuna Berceni, unde drumul de acces spre cartierul Dâmbu a fost inundat și la Boldești Scăeni, unde apa a ajuns într-o gospodărie, dar și la Păulești.

„Inundații la Boldești-Scăeni. A treia oară în două luni. Nimeni nu ia nicio măsură”, este mesajul primit noaptea trecută, după miezul nopții, de la un localnic a cărui curte a fost inundată.

La Berceni, a fost inundat drumul de acces spre cartierul Dâmbu.

„Prima filmare este intrarea de pe centură spre Carterul Dâmbu , iar cea de a doua este prin satul Corlătești, “rută ocolitoare” .

Este a patra oară, dacă nu mă înșel, anul aceasta. În această seară și două mașini imobilizate din această cauză”, este mesajul primit pe adresa redacției alături de înregistrarea video de mai jos.

Tot noaptea trecută, cel puțin o curte și un drum local din satul Păulești au fost inundate.

Pompierii prahoveni intervin în această dimineață și la o gospodărie care a fost inundată în satul Pleașa din comuna Bucov.