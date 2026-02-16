RO-Alert emis în două localități din Prahova din cauza riscului de inundații

ISU Prahova a emis un mesaj RO-Alert în două localități din Prahova, luni dimineață, din cauza riscului de inundații, pe fondul ploilor torențiale din ultimele ore.

Alerta a fost primită de localnicii din localitățile Sângeru și Lapoș.

Precizăm că, potrivit hidrologilor, astăzi, între orele 06.00-12.00, este în vigoare un cod portocaliu de „creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație” care vizează râul Nişcov – afluent al râului Buzău, în județele Prahova şi Buzău.

A fost emis mesaj Ro-Alert pentru COD PORTOCALIU HIDROLOGIC pe râul Nișcov, în localitățile Sângeru și Lapoș”, au transmis luni dimineață, în jurul orei 06.45, reprezentanții ISU Prahova.

„În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice. Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră”, au transmis reprezentanții INHGA.