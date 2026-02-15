- Publicitate -
Cum s-a produs accidentul de la Nedelea, unde o mașină în care se aflau trei persoane s-a răsturnat

accident nedelea

Un accident rutier în care a fost implicată o mașină în care se aflau trei persoane a avut loc duminică în jurul prânzului în satul Nedelea din comuna Ariceștii Rahtivani. În urma evenimentului rutier, un bărbat în vârstă de 79 de ani a fost rănit și transportat la spital cu multiple traumatisme. 

Potrivit Poliției, mașina care s-a răsturnat se deplasa pe DJ 144, dinspre Florești spre Nedelea.

Șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 57 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum, iar autovehiculul s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Bărbatul care a ajuns la spital era pasager pe bancheta din spate, partea stângă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Atât șoferul cât și un alt pasager au scăpat cu răni ușoare și nu a fost necesar transportul acestora la spital.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

