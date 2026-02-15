O mașină în care se aflau trei persoane s-a răsturnat la Nedelea

Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul prânzului, în satul Nedelea din comuna Ariceștii Rahtivani. O mașină în care se aflau trei persoane s-a răsturnat la marginea drumului.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul de la Nedelea, unde o mașină în care se aflau trei persoane s-a răsturnat

„În accident a fost implicat un autoturism care s-a răsturnat în afara părții carosabile, în care se aflau trei ocupanți. Toate victimele erau conștiente la sosirea echipajelor de intervenție, însă un bărbat era încarcerat.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei, un bărbat în vârstă de 79 de ani, care ulterior a fost predat echipajului de terapie intensivă mobilă pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgențe Ploiești.

Celelalte două persoane implicate, bărbați în vârstă de 49 și 57 de ani, au fost evaluate medical la fața locului”, au transmis reprezentanții ISU Prahova în urma intervenției.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.