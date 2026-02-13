Doi pietoni loviți de o mașină care a intrat într-un stâlp, în Vălenii de Munte

Un accident rutier în urma căruia doi pietoni au fost răniți și transportați la spital a avut loc în această dimineață pe strada Nicolae Iorga din Vălenii de Munte.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul din Vălenii de Munte, unde două femei aflate pe trotuar au fost lovite de o mașină

Potrivit primelor informații transmise de autorități, la volanul autoturismului se afla o femeie în vârstă de 72 de ani. Aceasta ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă după ce a derapat, a pătruns pe trotuar unde a lovit doi pietoni, o femeie în vârstă de 74 de ani și o alta în vârstă de 26 de ani și s-a oprit într-un stâlp.

La spital urmează să fie transportată și femeia care a provocat accidentul.

„La fața locului au fost direcționate echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, pentru asigurarea zonei, prevenirea producerii altor incidente și acordarea asistenței medicale de urgență.

În urma evenimentului, cei doi pietoni au fost preluați de echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, iar conducătoarea auto urmează să fie transportată la spital de către echipajul SMURD. Toate persoanele implicate sunt conștiente și primesc îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Trebuie precizat că în urma evenimentului stâlpul nu a fost avariat, astfel că nu a fost necesară prezența echipajelor Electrica.

Vă reamintim că un accident similar s-a produs și ieri în Prahova, pe DJ 102, în Păulești. Tot pe un sector de drum în curbă, un șofer în vârstă de 85 de ani a pierdut controlul volanului și a rupt o țeavă de gaze de la marginea drumului.

