Eveniment

Doi tineri de 17 și 19 ani au fost arestați preventiv pentru șantaj într-un dosar de viol

Corina Matei
Corina Matei
masina Politie
Foto cu caracter ilustrativ

Un tânăr de 17 ani, care este închis într-un penitenciar din Brăila pentru săvârșirea unei fapte de viol, a încercat să influențeze victima, prin intermediul unor terți, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile. Polițiștii prahoveni au reținut trei persoane care încercau să șantajeze victima.

Joi, 12 februarie, două persoane, cu vârstele  de  17 și 19 ani au fost prezentate Judecătoriei Ploiești cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, propunere admisă de instanța de judecată.

În același timp, față de o persoană de 17 ani cercetată a fost dispusă măsura preventivă a arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale ce se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Activitățile au fost desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești, Biroului de Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Sondaj Observatorul Prahovean

