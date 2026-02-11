Plan diabolic dejucat de polițiști în Prahova. Din închisoare, a șantajat și influențat martorii, într-un dosar de viol

Un tânăr de 17 ani care este închis într-un penitenciar din Brăila pentru săvârșirea unei fapte de viol a pus la cale un plan diabolic, prin care încerca să scape de o altă acuzație similară.

Polițiștii care anchetau cea de-a doua faptă și-au dat seama de intențiile bărbatului, iar în această dimineață au făcut percheziții în Ploiești și în comuna Bărcănești, la domiciliile persoanelor care timp de mai multe luni au pus presiuni atât pe victimă, în vârstă de 15 ani, cât și pe martori ca să-și retragă plângerea.

Trebuie precizat că una dintre persoanele vizate de percheziții se dădea drept polițist. Potrivit IPJ Prahova, în această dimineață au fost puse în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară

„Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de influențarea declarațiilor, în formă continuată, precum și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în formă continuată.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în cursul lunii ianuarie 2026, mai multe persoane cercetate ar fi exercitat, în mod repetat, acte de constrângere psihică și intimidare asupra unor minori, persoane vătămate și martori într-un dosar penal anterior, în scopul determinării acestora să își modifice declarațiile date.

Aceste fapte ar fi fost săvârșite la instigarea unei persoane aflate în stare privativă de libertate, cercetată într-o cauză distinctă privind infracțiuni grave contra libertății și integrității sexuale a unui minor, precum și infracțiuni de șantaj, dosar aflat pe rolul Judecătoriei Ploiești”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Totodată, în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, una dintre persoanele cercetate ar fi condus un autoturism pe drumurile publice din municipiul Ploiești și într-o localitate limitrofă, fără a deține permis de conducere, iar, în anumite împrejurări, ar fi invocat în mod fals calitatea de polițist, în relația cu diverse persoane, în vederea facilitării activităților ilicite.

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, persoanele vizate au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Ploiești, în vederea audierii și a administrării materialului probator.

Activitatea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și de drept și dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Vom reveni cu detalii.