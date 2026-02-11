Cum s-a produs accidentul de pe DN1, de la Nistorești

Miercuri, 11 februarie 2026, a avut loc un accident pe DN1, în cartierul Nistorești al localității Breaza. Deplasați la fața locului, polițiștii prahoveni au stabilit cum s-a produs accidentul.

- Publicitate -

În fapt, un conducător auto de 36 de ani, care se deplasa pe direcția Brașov către București ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 30 de ani, care circula în fața sa, pe același sens de deplasare.

„Accidentul a fost față-spate, șoferul de 36 de ani nu a păstrat distanța de siguranță în timpul deplasării”, au declarat surse apropiate anchetei pentru Observatorul Prahovean.

- Publicitate -

Reprezentanții IPJ Prahova au transmis că în urma evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului celui de-al doilea autoturism de 30 de ani, precum și a unui pasager din același vehicul, în vârstă de 45 de ani.

Deși ISU Prahova a precizat că a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare, starea celor două victime nu este gravă, au declarat surse de la fața locului.

Cu toate acestea ambele victime au fost transportate la spital pentru investigații.

- Publicitate -

Reprezentanții IPJ Prahova au mai precizat că ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„În cauză, a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, conform prevederilor Codului Penal”, au comunicat reprezentanții sursei menționate.