Accident pe DN1, la Breaza. Pompierii au intervenit pentru descarcerare

Autor: Corina Matei
masina isu
Foto cu caracter ilustrativ

Miercuri, 11 februarie 2026, a avut loc un accident rutier pe DN1, în cartierul Nistorești din localitatea Breaza. Acesta a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 13:15.

Au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Comarnic și Detașamentului Câmpina, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD de prim ajutor.

Din primele informații de la fața locului, în accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau trei ocupanți.

În urma accidentului, două persoane au fost rănite. Ambele au fost însă conștiente și asistate medical la fața locului. La sosirea echipajelor de pompieri, una dintre cele două victime era încarcerată, fiind necesară intervenția pentru extragerea acesteia dintre fiarele contorsionate.

În acest moment, ambulanța SMURD începe deplasarea către UPU Ploiești cu o victimă, iar cea de a doua a fost preluată de către o ambulanță SAJ Prahova și, de asemenea, va începe deplasarea către o unitate spitalicească”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

