Proiectul care norma munca artiștilor a fost retras. Ce spune Ministerul Culturii

În urma a mai multor proteste ale actorilor, inclusiv al actorilor de la Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești, Ministerul Culturii a decis retragerea proiectului prin care activitatea artistică ar urma să fie normată strict la 8 ore pe zi, similar unui program administrativ clasic.

„În urma discuțiilor purtate astăzi cu participanții la protestul organizat în fața Teatrului Național „I.L. Caragiale” București și ținând cont de mai multe reacții din țară, Ministrul Culturii a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte.

Ministrul Culturii, Demeter András István, a subliniat: „Nicio soluție propusă nu poate fi pusă în aplicare fără implicarea activă, participativă a celor cărora li se adresează. Unii colegi mi-au spus că se simt parte a unui experiment și este ultimul lucru pe care mi-l doresc să se simtă cineva astfel. Vreau să găsim și să decidem împreună varianta optimă

Problema semnalată de către Curtea de Conturi rămâne și se vor face demersuri pentru prorogarea termenului de aplicare.

Proiectul a urmărit o abordare construită de jos în sus, prin propuneri venite din partea profesioniștilor din domeniu, însă rezultatul nu a generat consensul necesar, drept urmare grupul de lucru va trebui extins.

Ministerul Culturii le mulțumește tuturor celor implicați în acest proiect, precum și celor care au intrat în acest dialog și invită și alți voluntari, pentru extinderea echipei”, a transmis Minsterul Culturii într-o postare pe Facebook.