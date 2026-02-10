Bărbat din Baba Ana, amendat cu 19.000 de lei pentru măgari ținuți în ger

Marți, 10 februarie 2026, în Baba Ana, Poliția Animalelor și reprezentanți ai DSVSA au mers pentru un control în urma unui video trimis de Observatorul Prahovean. În cadrul imaginilor filmate se observă cum mai mulți măgari erau ținuți în țarcuri improvizate, fără acoperiș deasupra capului, deși temperatura afară era foarte scăzută.

- Publicitate -

Vezi la finalul textului VIDEO cu condițiile în care erau ținuți măgarii în Baba Ana.

În urma controlului, polițiștii, împreună cu inspectorii DSVSA Prahova, au identificat nereguli privind condițiile de întreținere a peste 100 de exemplare de animale. Acestea nu beneficiau de îngrijire corespunzătoare, iar adăposturile destinate lor nu erau conforme normelor legale în vigoare. De asemenea, multe dintre aceste anumale nu erau microcipate.

În același timp, cu ocazia verificărilor, a fost constatată lăsarea animalelor nesupravegheate în proximitatea drumului public, faptă ce constituie un pericol real pentru siguranța rutieră, cu potențial de producere a accidentelor de circulație.

- Publicitate -

„Ca urmare a deficiențelor constatate, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu reprezentanții D.S.V.S.A. Prahova, au aplicat sancțiuni contravenționale administratorului exploatației, în cuantum total de 19.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă măsura acordării unui termen de 30 de zile pentru remedierea tuturor neconformităților constatate”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile și temperaturile scăzute din această perioadă, polițiștii au atras atenția asupra obligației legale a deținătorilor de animale de a asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și protecție, în vederea evitării unor situații de pericol pentru animale.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova precizează că astfel de acțiuni vor fi desfășurate și în perioada următoare, în scopul prevenirii faptelor de natură contravențională sau penală și al asigurării unui nivel corespunzător de bunăstare a animalelor.