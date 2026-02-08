Mașini cu oglinzile rupte, sâmbătă seară, la Ploiești. Autorul, un bărbat aparent băut. VIDEO

Proprietarii a cel puțin două autoturisme s-au ales cu oglinzile rupte, sâmbătă seară, la Ploiești. Incidentul s-a petrecut în jurul orelor 21.00, pe o stradă momentan neidentificată din oraș.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere și publicate în urmă cu puțin timp de un utilizator al grupului de Facebook INFO TRAFIC PRAHOVA pe Facebook se poate observa cum, sâmbătă, la orele 20.59, un individ aparent în stare de ebrietate circulă pe trotuar și se lovește de aripa unei mașini de culoare neagră, parcată pe margine.

Bărbatul merge înainte și, în dreptul scării de bloc, pune mâna pe oglinda unei mașini roșii, parcată regulamentar, și o rupe. Apoi, merge mai departe la următoarea mașină, de culoare albă, și lovește cu piciorul oglinda.

Individul se dezechilibrează, dar se repune în picioare, apoi pleacă mai departe.

Vezi mai jos imaginile. Sursa: INFO TRAFIC PRAHOVA/utilizator: Cata Mina

Observatorul Prahovean a solicitat IJP Prahova un punct de vedere pe această temă.