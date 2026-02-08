- Publicitate -
Cod galben de ceață în Prahova. Vizibilitate redusă în Ploiești și alte localități

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de ceață pentru județul Prahova, valabilă duminică dimineață, până la ora 09:00.

În intervalul menționat, vizibilitatea este redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în următoarele localități: Ploiești, Brazi, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Albești-Paleologu, Berceni, Șirna, Râfov, Mănești, Cocorăștii Colț și Tinosu.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza, să utilizeze luminile de ceață și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule.

