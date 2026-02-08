Accident rutier pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Două persoane au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs sâmbătă seară, în jurul orei 22:30, pe Bulevardul Independenței din municipiul Ploiești, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

- Publicitate -

La fața locului au intervenit pompierii militari prahoveni pentru acordarea primului ajutor medical. În cele două mașini se aflau trei ocupanți.

În urma accidentului, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind asistate la fața locului și transportate ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești pentru investigații suplimentare. Potrivit salvatorilor, victimele erau conștiente, prezentând diverse traumatisme.

- Publicitate -

Cauzele și împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.

Un cititor ne-a trimis o imagine cu una din mașinile avariate: