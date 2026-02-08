Cum s-a produs accidentul de pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Ancheta preliminară a Poliției

Poliția Municipiului Ploiești a transmis primele concluzii ale anchetei în cazul accidentului rutier produs sâmbătă seară pe Bulevardul Independenței, în urma căruia două persoane au ajuns la spital.

- Publicitate -

Potrivit polițiștilor, un bărbat în vârstă de 37 de ani ar fi condus un autoturism pe Bulevardul Republicii, din direcția centru către Gara de Sud. La un moment dat, acesta ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa, condus de un bărbat de 31 de ani.

În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat într-un stâlp din beton de susținere a sistemului de iluminat public, amplasat pe partea dreaptă a părții carosabile.

- Publicitate -

Două persoane au fost rănite

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 37 de ani și a unui pasager aflat în autoturism. Ambele persoane au fost transportate la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, au precizat reprezentanții Poliției.

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

- Publicitate -

Citește și: Accident rutier pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Două persoane au ajuns la spital